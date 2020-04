Fideodeiboek buertsoarch: "We moeten iemand in een verpleeghuis overplaatsen"

Foar demintearjende âlderein hat de coronakrisis in soad ympakt, fertelt Zoë Luchtmeijer fan buertsoarch Wolvegea yn har vlog. Dy groep âlderein hat struktuer en regelmaat nedich, mar troch it ferfallen fan bygelyks mantelsoarch en deibesteding is dy struktuer fuort. En dat hat gefolgen.