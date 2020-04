Skiedings yn coronatiid; De Schuilschuur Aldebiltsyl kin help biede

Crowdfundingsaksje

Mar foar de skûlskuorre is jild nedich. Al trije jier rint der in crowdfundingsaksje foar it projekt fia de webside getfunded. Troch de coronakrisis leit dat wol wat stil, lykas de wurksumheden oan de skuorre. 0 "We krijgen nog grote en kleine giften binnen, we zijn overal blij mee, dus dat blijft wel lopen. Maar het moet nu even een eindspurt krijgen".

Yn dizze lêste faze fan it projekt is noch sa'n 7.500 euro nedich. In soad materialen binne skonken, mar it jild is nedich foar ynstallaazjewurk, elektra, glêswurk, stukadoors, de ôfwurking fan de flieren. Dat moat troch bedriuwen dien wurde en dat kostet jild. It measte wurk is oant no ta troch frijwilligers dien, mar dy sitte no thûs, lykas de heit fan Neeltje. Hy is 83 en yn feite de opsichter fan it projekt. Neeltje's heit wennet yn Brabân en mei om dy reden komt er net nei Aldebildtsyl.