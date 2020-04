Brân Dokkum: slachtoffer net swierferwûne troch fjoer, mar troch geweld

It slachtoffer, in frou fan 29 út Dokkum, is in bekende fan de fertochte. It hûs waard yn brân stutsen doe't it slachtoffer en har dochter fan 3 jier noch yn it hûs wiene. Sy binne oerbrocht nei it sikehûs. De frou leit noch op de intensive care fan it UMCG yn Grins.

De brân wie middenyn de nacht fan snein op moandei. De plysje kaam as earste oan by it hûs oan De Schans. Sy besochten de frou út de garaazje te heljen, mar troch de brân slagge dat net. Doe lei ek de dochter noch op de boppeferdjipping fan it hûs. De brânwacht hat in pear minuten letter de frou en de dochter rêden.