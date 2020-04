Bern oant 18 jier meie woansdei wer mei-inoar sporte

"It is de bedoeling dat se yn alle gefallen ûnder begelieding fan in trainer sporte. Alders meie der net by te sjen oan de sydkant fan it fjild. De oare ôfspraken lykas thús dûse en omklaaie moatte yn oerlis mei de gemeente ôfpraat wurde", sa seit Wim Kleinhuis fan Feiligheidsregio Fryslân.

Foar de jeugd oant de 18 jier jildt dat se op oardel meter ôfstân fan inoar bliuwe moatte. "Sportklups moatte in goed plan hawwe hoe't se dat oanpakke. Fuotbalje kin dan net, mar in oanpaste fariant kin wol, mar dan je meie inoar net oanfalle."

Sporte mei offisjeel net neffens needferoardering

Fan woansdei ôf mei der dus wer sporten wurde, mar yn de needferoardering stiet noch altyd dat minsken dy't net mei-inoar yn ien hûs wenje of famylje fan inoar binne mei mear as trije minsken gearkloftsje meie. Dat 'samenscholingsverbod' leveret juridysk sjoen wol problemen op at je de letter fan de wet folgje. "Wy hawwe jûn wer oerlis mei it feilichheids beried en dan beprate wy dit aspekt. Wy passe it dêrnei oan yn ús needferoardering en dan is it juridysk allegear wer klopjend", seit Kleinhuis. "Ik haw de ferwachting dat wy dat moarn allegear klear hawwe. Oant dy tiid binne de sportklups nei de letter fan de wet strafber, mar ik tink dat at de sportklups de boel goed op oarder hawwe. en alles yn goed oerlis mei de gemeente taret hawwe, dat der dan net aktyf hanthavene wurde sil."