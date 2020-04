Alden kinne Taalkado foar poppe krije fan provinsje

"It soe spitich wêze as ús prachtige taal ferdwine soe", seit deputearre Sietske Poepjes. "Dêrom fine wy it wichtich dat bern al fan jongs ôf oan yn oanrekking komme mei de Fryske taal. It nije Taalkado is in moaie manier om op boartlike wize yn 'e kunde te kommen mei it Frysk."

By it nije bertegeskink binne net allinnich omtinken foar de Fryske taal en meartalich grutbringen in útgongspunt, it moast ek sa sirkulêr en duorsum mooglik produsearre, ynpakt en ferfierd wurde.