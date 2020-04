Drokte by ferwurker Omrin: kwart mear ôffal fanwegen coronakrisis

No't minsken mear thús binne en wurkje, hat dat ek gefolgen foar it ôffal dat minsken fuortsmite. Net allinne it hoemannichte is tanommen, mar ek de gearstalling fan it ôffal is feroare. En dat fernimme de wurknimmers fan Omrin, bygelyks by de fêstiging De Wierde by Aldehaske.

"It ôffal wat hjir nei ta brocht wurdt, wurdt hjir yn bunkers stoart", seit Van der Zwaag. "Dat wurdt dêrnei skieden en bewurke om dêr wer grûnstoffen fan te meitsjen. Mar wat der krekt binnen komt, dat is bot feroare."