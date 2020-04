NOS-korrespondint Dick Drayer op Curaçao: "Koningsdag was dit jaar oersaai"

"De BES-eilanden, die vallen onder Den-Haag, die krijgen steun vanuit Nederland. Nederland heeft hele diepe zakken. De andere drie landen Aruba, Sint Maarten en Curaçao hebben geen diepe zakken. Sterker nog, ze hebben helemaal geen zakken. Er is hulp aangevraagd in Nederland en dat is ook toegezegd, maar die bedragen zijn natuurlijk lager dan de bedragen die naar de BES-eilanden gaan. Dus het is nog maar de vraag of er voldoende hulp komt en of Curaçao dit overleeft."

Kriminaliteit

Mei safolle wurkleazens en in groeiende earmoede is de frees foar in groeiende kriminaliteit grut. "Dat zou je inderdaad denken. Het is wel de verwachting van heel mensen geweest en ik moet eerlijk zeggen ook van mezelf, maar het valt tot nu toe heel erg mee." Drayer tinkt dat dat komt troch it ynstellen fan in avondklok. "Mensen mogen tussen 21.00 uur 'savonds en 06.00 uur 's ochtends niet op de weg komen. Dus ook criminelen mogen de weg niet op. Alleen mensen met een ontheffing mogen buiten komen." Op Aruba kamen sjoernalisten earder yn opstân om't sy ek ûnder avondklok foelen, mar op Curaçao jildt dat net. "Ik heb als journalist een ontheffing en mag op Curaçao 24/7 op straat komen." Neffens Drayer is der in soed foedselhelp op gong kaam. "Maar hoe langer dit duur, hoe groter natuurlijk de kans is dat de criminaliteit toch de kop opsteekt."