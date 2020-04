Staazje yn in ferpleechhûs yn coronatiid: "Je denkt er wel even extra over na"

Coronafrij

Sûnt in wike is har wurkplak wer coronafrij, mar de maatregels bliuwe itselde. Samantha: "Bezoek is nog steeds niet mogelijk en we zijn nog steeds constant aan het ontsmetten en houden ons aan alle richtlijnen." Dochs makket se har dêr as se oan it wurk is hielendal net drok oer. "Op het moment dat je naar je werkt gaat, denk je er wel extra over na. Maar je bent bezig de bewoners te helpen en je doet gewoon je werk."

Gjin spyt

De stúdzje leit op dit stuit foar in part stil. Staazjerinne kin net en lessen wurde online hâlden. Samantha wol absolút troch mei har stúdzje en wol net fulltime oan de slach bliuwe. Dochs hat se gjin spyt fan har beslút om tydlik oan de slach te gean op in plak dêr't corona útbrutsen wie. "Als je kijkt naar wat ik in de afgelopen maand heb geleerd... Dat is echt ongelofelijk."