Hoe langer gjin besite yn fersoargingshuzen hoe dreger: "It is hiel swier"

"No't it wat langer duorret dat dy maatregels der binne, wurdt it wol dreger", seit teamlieder Frieda Dooper. "It wurdt hieltyd dreger dat minsken dierberen misse moatte. We besykje it wol mei byldbeljen en sa om se yn kontakt te hâlden, mar dat slagget net sa goed as écht kontakt. Liiflik en minsken sjen, dat is dochs wol hiel wichtich."

Neffens Dooper is der wol begryp foar de maatregels. "Minsken jouwe har der wol by del. It is hiel swier. Dat sjoch ik ek by de kollega's. Dat giet je oan it hert."