Binnenstêdmanager wol grut terrasseplein yn Ljouwerter binnenstêd

Galema sjocht wol mooglikheden foar gruttere terrassen op it Gouverneursplein, it Waachplein en it Saailân. "It giet my derom dat de hoareka wer wat fertsjinje kin, sadat der net mear bedriuwen kapot gean as nedich", seit Galema.

Gouverneursplein as terrasseplein

It Gouverneursplein soe omfoarme wurde kinne ta in echt terrasseplein, op betingst dat it autoferkear yn dit diel fan de binnenstêd fierder beheind wurdt. "Hjir komme in soad auto's dy't allinnich in rûntsje om ús Heit ride. Dat hat gjin inkeld doel. Dan kinne je better de ûndernimmers en de terrassen wat mear romte jaan", seit Galema.

Binnenstêdbewenner Ad Fahner is it folslein mei Galema iens. "Fan de terrassen hewwe we gyn last, fan auto's dy fluch heen en weer ride wel. Ik sêch: slút de straat maar af foar ferkear dat hier niet weze mut."