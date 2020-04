LIVEBLOG: Tal coronapasjinten yn sikehuzen ôfnommen; Fryslân fan Boppen giet troch

De hoareka yn de Ljouwerter binnenstêd moat gruttere terrassen krije, sadat se op ferantwurde wize - mei oardel meter tuskenromte - likefolle gasten ûntfange kinne as op de romte dy't se no hawwe. Dêrfoar pleitet binnenstêdmanager Hayo Galema. Galema sjocht wol mooglikheden foar gruttere terrassen op it Gouverneursplein, it Waachplein en it Saailân. "It giet my derom dat de hoareka wer wat fertsjinje kin, sadat der net mear bedriuwen kapot gean as nedich", seit Galema.