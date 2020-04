LIVEBLOG: Ien nij stjergefal: twa nije positive tests yn Fryslân

De jierlikse deadebetinking yn it Kazemattemuseum yn Koarnwertersân giet dit jier troch, mar mei folle minder minsken as oars. Gewoanwei lizze minsken fan de gemeente, provinsje, definsje en skoallen op 4 maaie krânsen en blommen del. No dogge allinnich de bestjoerders fan it museum dat.

By de betinking hâldt dûmny Corry Nicolay in koarte taspraak en wurdt The Last Post spile. Dêrnei binne de twa minuten stilte en it Wilhelmus. De betinking wurdt wol opnommen en is dan te sjen op de webside fan it museum.