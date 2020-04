Coronanijs fan 28 april: Lanlik tal ic-pasjinten sakket, Fryslân wol stim hawwe yn ferdieling needhelp kultuer

It lanlike tal pasjinten dat mei corona op de ic leit, is tebekrûn nei 861. Dat binne 44 minder as op moandei, meldt it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. In wike ferlyn wiene der noch 1087 ic-coronapasjinten. Fan dy 861 fan no lizze 29 op ic's yn Dútslân.

Ek lizze der 399 minsken mei oare oandwaningen op de Nederlânske ic's. Dat binne 32 mear as moandei. In goed teken, fynt Ernst Kuipers fan it Landelijk Netwerk Acute Zorg.. De sikehuzen wolle de reguliere soarch stadichoan wer oppakke.