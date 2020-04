It oranjegefoel yn tiden fan corona, hoe fielt dat?

Mar wat docht it mei De Haan as er in oranje massa fan Nederlânske fuotbalsupporters sjocht? "Mei de froulju wie de earste wedstriid yn Utrecht en doe rieden we mei de bus derhinne. We kamen troch in enoarme rige mei oranje flaggen en oranje minsken dy't al oan it joecheien wiene foardat it fuotbal begûn wie. Ik moat sizze, dat docht je wol wat. Je fiele dat je stipe wurde, dat minsken der nei útsjogge. Dat fûn ik wol hiel moai."

Dat oranje kin neffens De Haan ek syn útwurking ha op de tsjinstanner. "As it stadion achter je stiet en it is foar trijekwart oranje, ja, dat is wol yntimidearjend. En dejinge dy't oan de goede kant stiet, hat it gefoel derby dat er de tolfde man yn it stadion krijt. Dat wurket absolút."