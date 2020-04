Fideodeiboek yn it Antonius-sikehûs: "Ik heb zojuist een benauwde patiënt bezocht"

Katharina Sterk út Snits is ferpleechkundige op de ynterne geneeskunde/longsykten en onkology yn it Antonius Sikehûs yn Snits. As longferpleechkundige wurket se ek op de corona-ôfdieling. It firus hâldt har dei en nacht dwaande en se hopet om wat waarmte yn de soarch werom te bringen yn dizze kâlde krisis.