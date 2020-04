Bruorren Anker: "De KNVB-proseduere wie technysk sjoen tige amateuristysk"

'Cambuur moat absolút nei de rjochter'

Se binne spesjalisearre yn strafrjocht, mar Hans en Wim Anker hawwe harren ek ynlêzen yn it ferieningsrjocht. Dat is mei reden, want se fine dat Cambuur bot dupearre is troch it fuotbalbûn. "It giet ús bysûnder oan it hert, want je binne jurist en fuotballeafhawwer. Alles ôfwaagjend fine we dat Cambuur seker de rûte nei de koartpleitrjochter nimme moat. We fine dat de reedlikens en de billikens skeind binne."

Dy lêste twa termen, reedlikens en billikens, binne wichtich yn it rjocht. Wat sjogge de Ankers noch mear yn hoe't de KNVB it dien hat? "De prosedure is rommelich, fierstente hastich, ûnsoarchfâldich en technysk sjoen tige amateuristysk. It wichtichste fine Hans en ik dat der gjin transparânsje west hat. Misliedende en minne ynformaasje fan in keninklijke fuotbalferiening. Dêroer bin ik lilk", sa seit Wim yn de SportCast. "De ûnreedlikens spat derôf."