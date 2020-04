Noarderbrêge yn Ljouwert wol net mear ticht, ferkear moat ein om

Hanthaveners binne oanwêzich om it ferkear te begelieden. Auto's, fytsers en fuotgongers moatte in flink ein om, om oan de oare kant fan it wetter te kommen. Lytse boaten kinne wol ûnder de brêge troch farre.

In monteur is oproppen om de problemen te ferhelpen. It is net bekend hoelang't de reparaasje duorje sil.