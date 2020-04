Plysje makket bylden iepenbier om dieder brânstichting Easterwâlde te finen

It tv-programma Opsporing Verzocht fertoant tiisdeitejûn bylden fan in auto dy't belutsen liket te wêzen by de de brânstichting fan in loads oan de Houtwâl yn Easterwâlde. De loads waard yn de nacht fan sneon 29 febrewaris op snein 1 maart yn 'e brân stutsen. De loods wie net mear te rêden.