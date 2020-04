Ferplicht mûlkapkes foar soarchpersoniel De Warrenhove yn Drachten

De maatregel is bedoeld om de útbraak fan it coronafirus op it wensoarchsintrum ta in halt te roppen. Sûnt 8 april binne ferskate bewenners en meiwurkers fan De Warrenhove besmet rekke mei it coronafirus.

De Warrenhove is neffens de soarchgroep in grutte lokaasje en in spesifyk gebou. Dat soe it dreger meitsje om it firus yn te damjen. De ferplichte maatregel fan de mûlkapkes is ôfrûne freed útein set.