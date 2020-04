Fideodeiboek út Barcelona: "It is noflik, ek al is it mar 20 meter, dat wy even bûten binne"

Fries om utens Merijn Bouma wennet Spanje en makket vlogs foar de rige 'Berjochten út it hert'. In ferskaat oan minsken lit foar dit projekt sjen hoe't sy libje yn de coronakrisis. Bouma mei bygelyks allinnich it hûs út om nei de winkel te gean, tweintich meter fierderop.