LIVEBLOG: Minder coronapasjinten yn Fryske sikehuzen; Keningsdei yn coronatiid

It lanlike oantal coronastjergefallen is de ôfrûne 24 oeren mei 43 oprûn ta 4.518. Dat meldt it RIVM. Dat is it leechste oantal sûnt 23 maart. Doe gie it om 34 stjergefallen.

It oantal sikehûsopnames rûn it ôfrûne etmiel op mei 65 op nei 10.521. Op 16 maart wie der foar it least sa'n lyts oantal sikehûsopnames, doe wiene it 43. De pyk oant no ta kwa sikehûsopnames wie op 31 maart, mei 722 pasjinten.

It oantal fêststelde coronabesmettings rûn mei 400 op ta 38.245. It werklike oantal leit heger, om't net elkenien test wurdt. Fan alle melde pasjinten is de helte 60 jier of âlder.