LIVEBLOG: Kening Willem-Alexander: 'Hâld fol, ek nei dizze Keningsdei'

"Hoe bijzonder is het om op afstand van elkaar toch een eenheid te vormen." Dat sei kening Willem-Alexander moandei yn in koarte taspraak op telefyzje foar Keningsdei. It wurdt neffens him in unike Keningsdei, benammen om't er hopet dat it de lêste thús-Keningsdei fan de skiednis wêze sil. Hy ropt minsken dêrom op om der it bêste fan te meitsjen. "Zodat u later zich altijd zult herinneren hoe u thuis en toch samen deze dag heeft beleefd."

Keningsdei hat dit jier in folslein oar karakter. De nasjonale fiering yn Maastricht waard skrast en de nasjonale feestdei wurdt fan thús út of fan it balkon ôf fierd.

De kening spruts syn teloarstelling út dat it besite oan Maastricht net trochgean koe. "Maar wat in het vat zit, verzuurt niet", sa sei er deroer. Hy hie leaver sjoen dat der op de grêften, pleinen en strjitten kloften minsken stean soene en dat Nederlân "helemaal uit zijn dak, uitbundig feestvierend" wêze soe. "Maar dat heeft niet zo mogen zijn."

"Hou vol, ook na deze Koningsdag", spruts de kening it lân bemoedigjend ta út syn wente Huis ten Bosch wei. Om 16.00 oere slút de kening de fiering ôf troch it glês te heffen by in nasjonale toast.