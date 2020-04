LIVEBLOG: Fryslân fiert Keningsdei binnendoar

In earste groep ferpleechhûzen kin fan 11 maaie ôf ûnder strange betingsten wer yn beheinde mjitte besikers ta te litten. Dat seit minister De Jonge fan Folkssûnens tsjin it Nederlands Dagblad. "We moeten zoeken hoe we het menselijke aspect, en wat medisch noodzakelijk is, beter kunnen combineren", seit de minister.

Sûnt 20 maart jildt in strikt besiteferbod foar ferpleechhûzen. Der wurdt allinnich besite talitten by minsken dy't stjerrende binne. Yn in tredde fan de ferpleechhûzen yn Nederlân binne coronabesmettings fêststeld. It hanthavenjen fan in folslein besiteferbod is neffens De Jonge net langer akseptabel.

Hy komt dêrom no mei in foarstel dat er op 4 maaie foarleit oan it Outbreak Management Team. Op 6 maaie wol De Jonge in beslút nimme, sadat der oer twa wiken mei in proef úteinsetten wurde kin.

Betingsten

By in ferromming wurdt earst sjoen oft in ferpleechhûs dat oankin. Wichtige betingst is dat it oantal besmettings op een lokaasje beheind bleaun is. Dêr docht neffens de minister út bliken dat it ferpleechhûs yn steat is strikte hygiënemaatregels nei te libjen. Folgjende oandachtspunt is wa't der op besite giet. "Dat kan niet Jan en alleman zijn. Misschien moeten we dat beperken tot een mantelzorger of contactpersoon per verpleeghuisbewoner", seit De Jonge.

It besite moat op ôfspraak komme en kin plakfine yn aparte romten, sadat der gjin grutte streamen minsken troch de gong rinne. De minister wol begjinne mei in beheind oantal ferpleechhûzen. "Daarna hopen we stapsgewijs ook in andere verpleeghuizen de bezoekersregeling iets te kunnen verruimen."