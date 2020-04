UPDATE Plysje giet út fan brânstichting by wenning yn Dokkum

De plysje giet út fan brânstichting by in wenningbrân oan de Schans yn Dokkum. Dat meldt de plysje op Twitter. Moandeitemoarn betiid wie der koarte tiid brân yn it. Dêrby binne in frou en in bern ferwûne rekke. Sy binne nei it sikehûs brocht. De man dy't ek yn it hûs wie rekke net ferwûne.