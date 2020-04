Brânwacht rydt út foar brân oan de Schans yn Dokkum

De brân bruts om in oere as trije út. Omdat der noch persoanen yn it hûs wiene doe't de brân ûntdutsen waard, skaalde de brânwacht op nei in middelbrân. De korpsen fan Dokkum en Ternaard waarden nei it hûs stjoerd. Dy koene de minsken út it hûs helje.

De brân wie binnen in oere ûnder kontrôle. Hoe grut de skea is, is net bekend. Nei de oarsaak fan de brân wurdt ûndersyk dien troch de plysje. Foar de helpferliening waard ek in traumahelikopter ynset.