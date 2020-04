Wat Nederlân fan Sina leare kin? Dat je mûlkapkes drage moatte

"Ik tink dat we dêr hjir yn Nederlân ek nei tagean. Dat je in mûlkapke op ha moatte as je op plakken komme dêr't oardel meter ôfstân hâlde dreech is." Den Daas tinkt dat it ek de iennige wize is om de mienskip wer op gong te krijen. "Je sjogge it net allinnich yn Sina. Sjoch nei Dútslân, Eastenryk en gean sa mar troch."

"Der bart noait wat mei Sineesk nijjier"

Werom nei Sina, it lân dêr't Den Daas al sûnt er in lyts jonkje wie in fassinaasje foar hat. Hy kaam der al as jonge. Nei in stúdzje fysioterapy besocht Den Daas it alris yn Sina. Hy kaam der al gau achter dat hy as fysioterapeut gjin takomst opbouwe koe en gie werom nei Nederlân. Dêr begûn er oan in minor Sineesk en in stúdzje bedriuwsekonomy. Nei wurke te hawwen foar RTL Z koe er foar it Financieel Dagblad oan de slach mei syn dreambaan: korrespondint yn Sina.

Ferline jier makke Den Daas de oerstap nei de NOS. De 33-jierrige Sjoerd den Daas wennet no mei syn Amerikaanske freondinne, dy't ek as sjoernalist wurket yn Beijing, de haadstêd fan Sina.

Doe't it firus yn Sina útbruts wie Den Daas krekt op fakânsje yn Tailân: "Ja, it wie Sineesk nijjier. Der bart gewoanwei neat dan. Doe't der wat mear dúdlik waard, bin ik fuort weromflein nei Beijing." Hy keas der bewust net foar om nei Wuhan te gean. "As je dêr sitte mei in lockdown, dan binne de ferhalen gau op. Wy ha derfoar keazen om nei de omlizzende provinsjes te gean, om dêr de ferhalen te meitsjen."