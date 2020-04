Wylde Swan-siler: "Wij hadden het hier veel mooier dan jullie in Nederland"

Sneu en lilk

Doe't de learlingen te hearren krigen dat de reis net mear ferrinne soe as pland, wiene guon sneu en lilk. Want úteinlik wie de iennige opsje weromsile oer de oseaan nei Fryslân ta, yn stee fan mei it fleantúch fan Sint Maarten nei Nederlân.

"Ik vond het wel jammer, want we gingen niet naar Cuba. En dat land had ik graag willen zien", fertelt in entûsjaste Tymon. "Maar wij hebben het hier fantastisch gehad. Met alle mensen aan boord heb ik een speciale band opgebouwd. En eigenlijk heb ik door corona een nog spannendere reis gekregen dan waar ik me voor had ingeschreven."