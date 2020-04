Lizzen fan blommen foar Makkumer deadebetinking begjint al op 1 maaie

De deadebetinking yn Makkum begjint al op freed 1 maaie. Gewoanwei is der in stille tocht en in gearkomste op it tsjerkhôf op 4 maaie, mar dat kin no net trochgean. Dêrom kinne minsken no al earder blommen dellizze by de ferskate oarlochsmonuminten yn it doarp en op it tsjerkhôf.