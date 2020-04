Hielke Brouwer út Twizel: rêder fan generaasjes

Plicht

It seit wat oer de hâlding fan in soad fersetslju en har neiteam. Har âlden en pakes en beppes dienen har plicht. Gjin reden om oer op te skeppen. Der waard binnen famyljes ek amper oer praat. "Pas toen pake wat ouder werd kon ik er met hem over praten", fertelt Ieke oan de telefoan út Olterterp wei. "De hele familie zat in het verzet en dat heeft diepe sporen nagelaten, want zonder kleerscheuren zijn ze er niet van afgekomen. Maar het heeft ook iets moois opgeleverd, want mijn moeder en vader hebben elkaar via de ondergrondse leren kennen."

Hielke Brouwer wie in belangryk man binnen de LO fan Achtkarspelen. Syn hûs fungearre as middelpunt fan de koördinaasje fan de ûnderdûk fan Joaden yn de gemeente. Hy wie as rykskontroleur in soad ûnderweis en kaam by in soad minsken oer de flier. De kontakten dy't er dêrtroch opdie, wienen yn de oarlochstiid weardefol. Hielke, Gelske en dochter Jantsje begelaten de folwoeksenen en bern dêrnei nei de ûnderdûkadressen. As de susters Marthi en Jolijn (1938) de Wilde komme, beslute de Brouwers om de famkes yn de hûs te nimmen.

"Het was voor mij een goede tijd", seit Marthi oan de telefoan út Israel wei. "Het voelde allemaal zo vanzelfsprekend. We maakten veel grapjes met elkaar. Zo vroeg omke Hielke meer dan eens in de ochtend of ik lekker had geslapen. 'Jazeker' zei ik. 'Nou dan kun je je bed ook wel verkopen', zei hij dan."

Mar it giet net altyd goed. Hielke en Jantsje wurde yn augustus 1944 oppakt en sitte sân wiken finzen yn Ljouwert. Wylst de famkes op in tydlik adres yn Garyp sitte fanwegen de arrestaasje, folget dêr in bysûndere moeting.