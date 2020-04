GGD Fryslân meldt dat der de ôfrûne 24 oeren gjin nije coronastjergefallen meld binne. It oantal bliuwt op 58 stean. Fjouwer minsken binne besmet mei it coronafirus, dêrmei komt it oantal op 498 posityf teste persoanen. It tal sikehûsopnamen is gelyk bleaun: 52.