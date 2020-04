Wetterskip Fryslân wol nije oanpak fan drûchte

Gert Diever fan Ychtenbrêge hat wol wat oer foar greidefûgels. As boer hat er noch njoggen readbonte kij omrinnen en keallen dy't hy oernaam hat fan syn wurkjouwer; de Dairy Campus. Hy fielt him noch hieltiten belutsen by de takomst fan de agraryske sektor yn de polder en de greidefûgels. Dus hat er dit jier foar it earst in plas-dras oanlein tusken syn pleats en de kij. En dat docht fertuten.

"Wy hawwe dêr no trettjin span ljippen sitten, der fljocht no in tsien span tsjirken om en dan hawwe we noch in pear skriezen en strânljippen sitten op in pear bunder gerslân. It is âlde greide; mooglik makket dat ek noch wat út. En de wetterstân stiet heech om de plasdras hinne. Ik bin wol tefreden."

Diever is net de iennige, want der liket dizze maitiid in rekôr oantal pompen en hevels ynset te wurden om de greidefûgels yn dizze drûge tiden in ûntwyk te jaan.