Yn Ljouwert oanhâlden jongeren mei nepfjoerwapen sitte noch fêst

De fjouwer jongeren dy't sneontejûn op it Molenpad yn Ljouwert oanhâlden binne, sitte noch fêst. By de arrestaasje waard in warskôgingsskot lost. Ien fan har hie in foarwerp by him dat op in fjoerwapen like. De plysje meldt snein dat it yndie om in nepfjoerwapen gie.