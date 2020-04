It ferhaal fan de Joadske Grace: in oandwaanlike briefwikseling

Aaltje: "We hangen heel veel aan ons lief kind. De kleren zijn ook al te klein en ik heb al het mogelijke gedaan om kleren te maken. Ze is in uitstekende gezondheid en is de verschrikkelijke oorlog doorgekomen met Gods hulp en wij hebben altijd over haar gewaakt zoo veel als in ons vermogen was. In het eerst zeiden de menschen: 'Och wat hebt u daar toch een lief meisje bij u, het lijkt wel een moor. We hebben maar wat verzind. Het is een Engels meisje want het is ook een Engelsche naam."