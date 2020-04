Noardeast-Fryslân en Dantumadiel stelle ek stookferbod yn

It is al in skoft drûch, wêrtroch't de kâns op in natuerbrân oanwêzich is. Mei it stookferbod is it ferbean om iepen fjoer te stoken.

Earder stelden al de gemeenten Weststellingwerf, Eaststellingwerf, Opsterlân en alle Fryske Waadeilannen in stookferbod yn.