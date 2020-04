Amelanners hingje moanne lang spesjale befrijngsflagge út

In groep minsken hat moannen dwaande west mei in grut befrijingsfeest op It Amelân. Dat soe fan 5 maaie oant 6 juny duorje. Op 3 juny is it presys 75 jier lyn dat de lêste Dútsers fan It Amelân gongen en 6 juny is de dei fan D-day, de ynfal fan de alliearden yn Normandië. It grutte feest kin troch it coronafirus net trochgean, en dêrom hat de wurkgroep in flagge makke.

Oankaam doe't de Dútsers fuortgongen

De dei dat de lêste Dútsers fuortgongen fan It Amelân, kaam Elgersma-Walda as 17-jierrich famke nei it eilân, mei har heit, mem en broer. Doe't se oankamen, seagen se twa frachtskippen mei Dútske manskippen fuortgean nei Skylge ta. Har heit waard de earste nei-oarlochske boargemaster fan it eilân, oant 1955.