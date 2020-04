Cambuur Sjoernaal: Mei lege hannen nei in geweldich seizoen

SC Cambuur koe it kampioenskip yn de earste difyzje rûke, mar it fuotbalseizoen hat net de bekroaning krigen dêr't de klup op hope. Troch it coronafirus kinne de kompetysjes net útspile wurde, wêrnei't de KNVB besletten hat om gjin klups promovearje en degradearje te litten. Nettsjinsteande de grutte foarsprong spylje de Ljouwerters dus takom seizoen op 'e nij yn de earste difyzje.

Yn it lêste Cambuur Sjoernaal fan dit fuotbaljier in oersjoch fan it suksesfolle seizoen fan Cambuur, dat dus net beleanne wurdt mei promoasje: