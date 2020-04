Slingers hingje by Foeke Booy: "Maar ik voel nog steeds de pijn"

"Ik heb een heel dubbel gevoel", seit Booy, dy't 58 jier wurdt. "Je moet je verjaardag wel vieren, want dat kun je ieder jaar maar een keer doen. Maar ik voel ook nog steeds de pijn van de beslissing die is genomen."

Wol slingers

Frou Booy hie de slingers wol ophong. "Zo hangt er toch nog wat vrolijkheid in de kamer. En onze dochters hebben een verrassingsontbijt geregisseerd. Dus ik ben nog wel optimistisch aan de dag begonnen. Maar zodra je gedachten even afdwalen word je weer somber."

Want Booy is lilk op de KNVB. "Dat we gingen promoveren was eigenlijk wel bijna zeker, het was alleen nog even wachten op het moment. En dat wordt onze voeten weggeslagen. Het is veel belangrijker dat mensen gezond blijven en er is nog veel meer tragedie, maar we voelen ons wel onrechtvaardig behandeld."

Goed siik fan

De technysk direkteur fan de Ljouwerters seach it beslút fan it fuotbalbûn net oankommen. "Ik ben een optimist", seit er. "Maar ik begrijp de procedure die de KNVB heeft toegepast niet. Daar snap ik niets van, dat is zo verwarrend. Ze trekken hun eigen plan, op een onbegrijpelijke manier. Daar ben ik goed ziek van."

En net allinnich Booy: "Iedereen, onze supporters ook. We begrijpen het niet. Hier zijn we nog niet klaar mee. Dat geldt ook voor De Graafschap en FC Utrecht. Het gaat met name om de procedure en de communicatie daaromheen. Daar heeft de KNVB nog wel iets uit te leggen."