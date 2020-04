Undernimmers Drachten sette mei elkoar online besoarchservice op

"It is feilich yn it sintrum, je kinne der winkelje, mar ik kin my hiel goed foarstelle dat minsken yn risikogroepen dochs besoarge binne. Dan bringe wy it mei alle wille by de minsken del", fertelt Blom.

Der stean lykwols ek ûndernimmers op de webside dêr't it wurk in stik lestiger fan rûn te bringen is, lykas kappers en meubelmakkers. "Yn de praktyk moatte we it allegear noch mar sjen, mar ûndernimmers hawwe fansels ek wol eigen kanalen online. Fia ús webside kinne je klikke op harren logo en dan komme je op dy websiden."