Fier Fryslân helpt prostituees sûnder ynkommen oan voedselbonnen

De measte prostituees hjir steane nammentlik net ynskreaun by de gemeente of Keamer fan Keaphannel. Dêrtroch ha se gjin inkeld rjocht op in útkearing. De need is sels sa heech dat it Prostitúsje Maatskiplik Wurk fan Fier Fryslân op it stuit mear as tritich froulju foarsjocht fan foedselbonnen, sadat se teminsten wat iten keapje kinne.

Yn Ljouwert binne trochstrings sa'n 60 prostitúsjeruten oan de Weaze. Fan de bûtenlânske froulju dy't dêr wurkje is twatredde ôfreizge nei harren heitelân. Mar der is ek in groep dy't net fuort komme koe en by dy groep is sprake fan akute 'broodnood', seit Fier Fryslân. Sûnt de bordelen op slot binne, is it ekstra drok by it húskeamerprojekt Xenia fan Fier Fryslân, GGD en Leger des Heils. Mar leafst 36 froulju hawwe dêr oankloppe foar help.