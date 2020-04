Kariljonkonsert kin altyd trochgean, ek yn dizze coronatiid

Beierdier Dirk Donker fan Snits beklimt twa kear yn de wike de trep nei de toer fan de Martinitsjerke. Boppe yn stiet it kariljon op him te wachtsjen. "Wy kinne noch gewoan troch. Ik bin ek organist, dat kin no net fansels, mar it kariljon bespylje kin wol."

Donker is al jierren fêste bespiler fan it kariljon yn Snits. En ek yn in grut tal oare stêden hat er yn it ferline aktyf west. Mar in perioade as dit hat er fansels noch nea meimakke.

"Wy fine it sels as beierdiers wol bysûnder dat wy gewoan troch kinne. En sa'n ynstrumint hat fansels kilometers berik. Hjir om de toer sjogge je gjin minsken, mar myn frou sit bygelyks fierderop yn de tún te lústerjen. En by de apparteminten op de balkons kinne je it allegear noat foar noat hearre."