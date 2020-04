Ut it Omrop-argyf: dokumintêres oer Twadde Wrâldoarloch

"Doe't se fuort soenen, koenen we se net mear misse"

De Limburchske Toos en de Fryske Antje soenen inoar noait kennen leard ha, mar troch de oarloch waarden se bêste freondinnen. Yn 1995 is in portret fan beide froulju makke. Toos kaam as jong famke mei har famylje as evakuee yn 1945 nei wat doe Haulerwyk Beneden (no Waskemar) hiet. "We seagen der bot tsjin oan," seit Antje, "mar doe't se wer fuort soenen, koenen we se net mear misse."

Toos giet by Antje op besite mei Limburchske flaai en wat folget, is in oandwaanlike moeting, dêr't beide froulju elk yn har eigen taal prate oer wat se mei-inoar belibben.

Besjoch hjir de dokumintêre.