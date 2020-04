'Dit nooit weer': boek mei persoanlike oarlochsferhalen

It binne allegear ferhalen fan gewoane minsken dy't it nedige meimakke ha. In soad fan harren fernimme noch alle dagen de gefolgen fan de Twadde Wrâldoarloch. Sa as frou Van Lopen, in namme dy't Geartsje optocht hat omdat de frou sels net bekend wurde wol.

Se wie in bern fan NSB-âlders en draacht dat har hiele libben mei. Se hat eins nea in eigen libben liede kinne. Se wie net skuldich, mar krige wol de straf. "Fan har ferhaal bin ik wolris skreauwend fan de nachtmerje dêr't ik yn siet, wekker wurden" fertelt Geartsje. "It rekke my hiel djip, ik ha ek wolris tocht dat ik hjir mei ophâlde moast omdat it tefolle foar my wie."