GGD: Wer 2 coronastjergefallen, 9 nije positive tests

Njoggen minsken hawwe in positive test weromkrigen yn it ôfrûne etmiel. Yn totaal binne der no 494 registrearre besmettingen. Der lizze 52 minsken yn de Fryske sikehuzen.

Neffens Saskia van den Broek fan de Veiligheidregio Fryslân binne de sifers fan sneon posityf. "We zien echt een afvlakking. We hebben geen extra ziekenhuisopnames op dit moment, dus in die zin gaat het heel goed met de cijfers."

'Maatregelen werken'

Mei de fakânsje foar de doar jilde de maatregels yn ferbân mei de coronakrisis noch hieltyd, dus we moatte thús bliuwe en oardel meter ôfstân hâlde. Omdat de sifers posityf binne, soene minsken de maatregels minder strang neilibje kinne, mar dat is net de bedoeling seit Van den Broek. "We snappen heel goed dat de cijfers hoopgevend zijn en dat het steeds moeilijker maakt voor mensen om zich aan die toch strenge maatregelen te houden. We hebben er begrip voor, maar we roepen iedereen op dat toch te doen, want het werkt."