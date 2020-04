Ferskate sportferienings binne klear foar sportende jeugd

Mar ek yn Warkum sjogge je de effekten fan de drûchte: "Mar ús eigen jeugd helpt goed mei om it fjild wer goed yn kondysje te krijen. Sa helpe se mei it fersjouwen fan de buizen foar it wetterkanon."

It jout oan hoe graach oft de jeugd ek dêr wer sporte wol. Visser: "Doe't ik it nijs hearde fan 'e wike, doe ha ik wol in gat yn de loft sprongen. As bestjoerslid mar ek as heit fan twa jonge fanatike fuotballers." Fuortendaliks gie it los yn de ferskate appgroepen: "It jout oan dat it libbet en se hiel graach wer oan de slach wolle."

Lyntsje ekstra yn it perk

Jonge bern oant en mei 12 jier meie frijút traine. Premier Rutte sei ôfrûne tiisdei by syn parsekonferinsje al dat social distancing by dy groep gjin doel hat. Dat is oars foar de leeftiidsgroep oant en mei 18 jier.

Seerden: "Sjoch, by keatsen hoecht dat gjin probleem te wêzen. Op de achterline moatte je de bal net oerjaan, mar sels oppakke. Yn it perk kinne je by wize fan sprekken in line lizze dêr't de achterynse net oerhinne mei."

By it fuotbal leit dat oars, seit Visser: "It is dochs ek wol in kontaktsport, mei in tackle of mei koppe yn in drok doelgebiet. Je moatte dan je trainingen oanpasse. Mear op kondysje en technyk."

Hâld rekken mei trainers

Ien fan de saken dêr't al rekken mei holden wurde moat, is de trainers. "Sy moatte wol wolle fansels", seit Seerden. "We ha it se frege en de measten binne entûsjast. Mar ik begryp it ek as der guon binne dy't sizze dat se net wolle."

Dat jildt ek foar VV Warkum. Visser: "Hjir binne de measten ek hiel bliid dat se wer oan de slach kinne, mar ek wy ha in oantal dy't dochs wat twivels ha. Dêr moatte je gewoan goed rekken mei hâlde."