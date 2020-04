Omrop TIP: diel 2 fan Underdûkt yn Fryslân

Yn diel twa fan 'Underdûkt yn Fryslan' ek it ferhaal fan Jetty Leffring-Stouwer. Sy waard troch Sjoerd Wiersma út Amsterdam helle doe't se in lytse poppe wie fan seis moanne âld. Har mem Roosje woe net mei.

Jetty: "Wêrom, dat hat altyd in riedsel foar my west. Sjoerd gong nei De Jouwer werom en naam allinnich my mei. Mar it wie him min nei it sin, want hy hie foar Roosje ek in ûnderdûkplak. De oare deis gie hy nei Amsterdam werom om har dochs op te heljen. Mar doe hie der in razzia west. Hy wie te let."