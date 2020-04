LIVEBLOG: Twa nije stjergefallen en njoggen positive tests

Iepenbier ferfiersbedriuwen roppe op om op Keningsdei en yn de maaiefakânsje net te brûken as 'uitje'. Reizgje inkeld as dat nedich is, sizze se.

De NS skriuwt: "Wij rijden alleen voor de helden die de strijd aangaan met het coronavirus. Zo houden we Nederland bereikbaar voor zorgmedewerkers, mantelzorgers, vakkenvullers en andere mensen voor wie reizen met het ov echt noodzakelijk is. Help hen, help elkaar. Het ov is even geen uitje!"