Coronanijs 25 april: "Gjin bewiis dat antystoffen helpe tsjin twadde ynfeksje"

Yn in protte soarchynstellings en ferpleechhûzen binne de beskermjende middels tsjin it coronafirus noch net yn oarder. Dat seit NU'91, de beropsorganisaasje foar ferpleechkundigen en fersoargers. In protte ynstellingen sizze dat middels der net binne of dat de foarried beheind is, wylst soarchminister Hugo de Jonge twa wiken lyn in nije ferdielkaai bekend makke.

Ut in rûnfraach fan NU'91 blykt dat benammen meiwurkers yn de thússoarch har net feilich fiele. Dat komt trochdat beskermjende middels dêr net previntyf ynset wurde meie. Foarsitter Stella Salden fan NU'91 neamt it 'skokkend' dat op in protte plakken de middels net yn oarder binne. "Hierdoor zijn onze mensen in de frontlinie nog steeds onvoldoende beschermd. Deze beroepsgroep moet te allen tijde zijn werk veilig kunnen doen. Die beschermende middelen hadden weken geleden al op orde moeten zijn, zeker nu er zich in de verpleeghuizen een stille ramp voltrekt."