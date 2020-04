Beppe Ingwierrum hat Harry altyd mist

Thomas wist op wa't se doelde. Harry Leo Davids, it Joadske jonkje dêr't se tegearre mei har man Berend Bakker yn 'e oarloch foar soarge hie. Se seach him as har eigen soan. Harry waard in pear jier letter út it gesin weilutsen en gong nei Súd-Afrika. It kontakt waard stil, ta grut fertriet fan beppe Jeltje. It ferhaal wie in pynlik haadstik yn 'e famyljeskiednis. It wie Thomas dúdlik dat hy har dêr better gjin fragen oer stelle koe. Dêr soe se mar fertrietlik om wurde.