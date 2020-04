Nij gedicht Dichter fan Fryslân op strannen fan Waadeilannen te lêzen

Dichter fan Fryslân Nyk de Vries hat in nij gedicht makke, oer de coronakrisis. Unyk is dat de tekst op de strannen fan de fjouwer Fryske Waadeilannen skreaun is, en dat de kamera fan 'Fryslân fan Boppen' dat filme hat. It gedicht giet oer it isolemint dêr't in soad minsken no ynsitte. Elkenien fielt him of har, op ferskillende wize, miskien sels wol wat in eilân.