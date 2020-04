FIDEO: 'Guon Fryske museums falle mooglik om troch coronakrisis'

Ek syn eigen museums, njonken it Fries Museum ek keramykmuseum Princessehof, ha bot lêst fan it feit dat se no al wiken ticht binne. No hat it Fries Museum de lêste jierren goed draaid troch suksesfolle tentoanstellings. Se ha in flinke reserve opboud, mar dochs hakt it útbliuwen fan ynkommen der op termyn behoarlik yn, seit Callens.

Dat jildt hielendal foar de lytsere museums yn Fryslân, dy't minder fet op de bonken ha. As der gjin stipe fan de oerheid komt, is net út te sluten dat guon fan harren omfalle sille.